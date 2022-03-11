"الطاقة الذرية" تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بـ"تشرنوبيل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بـتشرنوبيل

الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت أوكرانيا، الخميس فقد الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقالت الوكالة في بيان، الخميس، إن أوكرانيا أبلغتها أنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المعطوبة في موقع أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986، والذي يقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية.

وأضافت الوكالة قائلة: "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت اليوم جميع الاتصالات مع محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، في اليوم التالي لفقد الموقع الذي تسيطر عليه روسيا جميع إمدادات الطاقة الخارجية".

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط الطاقة التي تغذي محطة تشرنوبيل للطاقة النووية واصفة ذلك بأنه "استفزاز خطير".

وفي وقت سابق قالت أوكرانيا إن هناك خطرا من حدوث تسرب إشعاعي بعد انقطاع الطاقة الكهربائية عن المحطة أثناء قتال بين القوات الأوكرانية والروسية التي تحتل المحطة المتوقفة عن العمل.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنها "لا ترى تأثيرا خطيرا على أمن" المحطة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء، إنه ينبغي أن تبقى المنشآت الصحية في أوكرانيا بمنأى عن القصف، ردًا على تقارير عن تدمير الجيش الروسي مستشفى للأطفال في ماريوبول بجنوب شرق البلاد ما أدى إلى إصابة 17 شخصًا على الأقل.

وألحقت غارة جوية روسية الأربعاء، أضرارا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريبول الأوكرانية المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو.

وقال حاكم منطقة دونيستك الجنوبية في فيديو نُشر على فيسبوك "إلى الآن هناك 17 جريحا بين أفراد الطاقم" الطبي، وتابع "إلى الآن لم يصب أي طفل"، مضيفا أن "لا وفيات".