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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار
الجمعة 11 مارس 2022
الخليج 365
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.
وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.