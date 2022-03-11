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الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيوخ الأمريكي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار

الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18.

 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا.

 

وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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