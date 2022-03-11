عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم روسي يستهدف معهدا نوويا في خاركيف شرق أوكرانيا

الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365

أعلن البرلمان الأوكراني، أن القوات الروسية هاجمت معهدا في مدينة خاركيف يحوي مفاعلا نوويا تجريبيا.



وقال البرلمان إن حريقا اندلاع في منزل مجاور للمفاعل النووي التجريبي.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان في تغريدة على تويتر أن القتال القريب من معهد الفيزياء والتكنولوجيا ما زال مستمرا.

وفجر السبت، سمع دوي عدة انفجارات، في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، طبقا لوسائل إعلام أوكرانية.

وطالبت السلطات، طبقا لوسائل الإعلام، المواطنين بالتوجه للملاجئ.

ومؤخرا، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية نفذت إنزالاً في خاركيف، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا بثاني كبرى مدن البلاد.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان حينها على تطبيق تليجرام، إنّ قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف، وهاجمت مستشفى محلياً، وهناك قتال يدور الآن بين الروس والأوكرانيين.

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة واستهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.