حريق يلتهم طابقًا سكنيًا في العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل شقة سكنية وامتد لأخرى بعقار في منطقة العطارين وسط المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار كائن بشارع ابن زيتون وامتدت آثاره لشقة أخرى بنفس الطابق، انتقل على إثره مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، فيما جرى استخدام سلم هيدروليكي لإنقاذ السكان عبر نوافذ العقار.

وأكد شهود عيان عدم وجود إصابات بين السكان، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد سبب نشوب الحريق، وحصر الخسائر.