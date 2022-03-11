‏الدفاع السعودية: تحرير فتاتين أمريكيتين من الحوثي في عملية خاصة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأنه امتداداً للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم اخلاءهما ونقلهما الى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم الى الرياض.

وأوضح العميد المالكي أن الفتاتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن.

وأضاف أنه تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما.

وأكد العميد المالكي على أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الامريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين، وتأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الارهابي وميليشيا الحوثي الارهابية والتي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم (2624).