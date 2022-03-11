السعودية: تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

تعرضت مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض لهجوم بطائرة مسيرة عن بعد، صباح الخميس، وفق ما كشف مصدر مسؤول بوزارة الطاقة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر أن “الهجوم الذي شن في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبا من صباح الخميس … تسبب في حريق صغير تمت السيطرة عليه”.

ووفق المسؤول لم “تحدث إصابات أو وفيات كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته، جراء الهجوم”.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية الحكومة اليمنية في قتالها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015 في نزاع أدى إلى مقتل مئات آلاف الأشخاص.