عملية سعودية أمريكية مشتركة لإنقاذ أمريكيتين من أسر الحوثيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

ذكر مصدر مطلع يوم الخميس أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا عملية مشتركة في يناير كانون الثاني لإنقاذ شابتين أمريكيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر هويته أن الشابتين، 19 و20 عاما، نُقلتا جوا من صنعاء إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية.

وقال المصدر إن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة. وامتنع عن ذكر هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.