عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أضخم قافلة عسكرية روسية تقترب من العاصمة الأوكرانية كييف

الجمعة 11 مارس 2022

الخليج 365

اقتربت أضخم قافلة عسكرية روسية، فجر الجمعة، من العاصمة الأوكرانية كييف.



أظهرت صور الأقمار الصناعية الأمريكية أن القافلة العسكرية الروسية الكبيرة بدأت تعيد تجميع صفوفها شمال غرب كييف قرب مطار أنطونوف.

وكشفت الصور أن أن القافلة الروسية تنفذ عملية إعادة انتشار.

وبينت الصور أن الوحدات المدرعة الروسية تقوم أيضا بعملية مناورة في محيط المدن المجاورة لمطار أنطونوف.

هذا وتضاربت التقارير الغربية حول المسافة التي تفصل القافلة العسكرية الروسية عن كييف من 5 كيلومترات إلى 40 كيلومترا.

وفي السياق، أفاد مسؤول أمريكي لـشبكة "إن بي سي" أن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن القوات الروسية تستطيع تطويق العاصمة الأوكرانية كييف خلال أسبوع أو اثنين.

وقال المسؤول إن تقدير المخابرات للسيطرة الروسية على كييف يتراوح إجمالا من 4 - 6 أسابيع. والخميس مر أسبوعان على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن القوات الروسية ما زالت تتمتع "بتفوق كبير" من ناحية القوة، لكنها لا تستغله "بفعالية ولا تعمل بطريقة منسقة على غرار أي جيش كبير".

يأتي هذا فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة السريعة على أوكرانيا فشلت.

بينما اعترف مسؤولون بارزون في المخابرات الأمريكية أنهم أساءوا تقدير قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

هذا وذكر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الخميس، أنه على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد قبضته على ما تقوله وسائل الإعلام داخل بلاده، إلا أنه لا يمكنه إخفاء حقيقة ما يحدث في أوكرانيا إلى الأبد، وفقا للفوكس نيوز الأمريكية.

وأضاف بيرنز: "لقد كثف بوتين هيمنته على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة وقام بخنق وسائل الإعلام المستقلة، خاصة في السنوات الأخيرة، ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا، ولكن لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على عزل الروس تمامًا عن الحقيقة".

وتابع: "هناك الكثير من الروس الذين لديهم حسابات انترنت غير خاضعة للرقابة، ويمكنهم الوصول إلى يوتيوب والحصول على المعلومات. ولا أعتقد أن بوتين يستطيع عزل الروس عن الحقيقة إلى أجل غير مسمى، خاصة وأن الحقائق بدأت في اختراق تلك الفقاعة".

واختتم: "الشعب الروسي سيعرف حقيقة عودة القتلى والجرحى إلى الوطن بأعداد متزايدة، والعواقب الاقتصادية التي طالت الروس العاديين، ويتعرض للمشاهد المروعة لقصف المستشفيات والمدارس المجاورة في أوكرانيا وسقوط ضحايا مدنيين".