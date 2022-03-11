شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يعين وزيرا جديدا للإعلام خلفا لقرداحي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قرارا بتعيين وزيرا جديدا للإعلام خلفا لجورج قرداحي.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، أنه عقب اجتماع حكومي ترأسه الرئيس ميشال عون، “في مستهل الجلسة، أبلغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، المجلس بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام”.
وقد نفذ الوزير الجديد مشاريع عدة في لبنان والخليج والمغرب والعراق وفي بلدان إفريقية.
كما أن المكاري مهندس وأستاذ جامعي في الهندسة، ومؤسس ومدير لشركة (أركا) الهندسية.
يذكر أن جورج قرداحي، كان قد استقال في ديسمبر الماضي على خلفية أزمة دبلوماسية بين لبنان والخليج، كان قد تسبب فيها الوزير المستقيل.
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