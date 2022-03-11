شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتحدى الغرب: موسكو ستحل مشاكلها وستخرج أقوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من العقوبات المفروضة على بلاده وأنها سترتد على الغرب بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأن موسكو ستحل مشاكلها وتخرج أقوى.

وأكد بوتين أنه لم يكن هناك بديل أمام روسيا سوى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وإن روسيا ليست دولة يمكنها قبول المساومة على سيادتها من أجل نوع من المكاسب الاقتصادية.

وأوضح في اجتماع للحكومة الروسية أن “هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال”. وأن “هناك بعض الاسئلة والمشاكل والصعوبات لكننا تغلبنا عليها في الماضي وسنتغلب عليها الآن.

وتوقع بوتين أن العقوبات “ستؤدي إلى زيادة استقلال روسيا وتساعدها في الاكتفاء الذاتي والحفاظ على السيادة”.