شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتحدى الغرب: موسكو ستحل مشاكلها وستخرج أقوى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من العقوبات المفروضة على بلاده وأنها سترتد على الغرب بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأن موسكو ستحل مشاكلها وتخرج أقوى.
وأكد بوتين أنه لم يكن هناك بديل أمام روسيا سوى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وإن روسيا ليست دولة يمكنها قبول المساومة على سيادتها من أجل نوع من المكاسب الاقتصادية.
وأوضح في اجتماع للحكومة الروسية أن “هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال”. وأن “هناك بعض الاسئلة والمشاكل والصعوبات لكننا تغلبنا عليها في الماضي وسنتغلب عليها الآن.
وتوقع بوتين أن العقوبات “ستؤدي إلى زيادة استقلال روسيا وتساعدها في الاكتفاء الذاتي والحفاظ على السيادة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يتحدى الغرب: موسكو ستحل مشاكلها وستخرج أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.