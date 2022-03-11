شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يتوعد روسيا برد قاسٍ حال استخدمت أسلحة كيماوية ضد بلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توعد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، روسيا برد قاسٍ في حال استخدمت أسلحة كيماوية ضد بلاده.

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا إن روسيا تعرقل عمليات الإجلاء وتستهدف الممرات الآمنة المتفق عليها.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية، توفير إمدادات طبية لعدة مناطق في أوكرانيا، مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الرابع عشر.

وأضافت المنظمة، أنه تم رصد عدة هجمات على مراكز طبية في أوكرانيا، ودعت روسيا للسماح بدخول المساعدات إلى أوكرانيا.