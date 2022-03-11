شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتخلى عن إيران .. وتقارير تصل إلى المرشد الإيراني تكشف هذه الأمور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدو أن العلاقات الروسية الإيرانية، التي تقوم على الدعم الروسي لنظام الملالي، تسير على غير ما يرام، بسبب الحرب الأوكرانية.

عدد من التقارير السلبية تصل إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، من عدة اتجاهات، والتي تثير غضبه من تصرفات روسيا تجاه طهران.

أحد هذه التقارير من الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري، أفاد أن الروس أفسحوا المجال بسماء سورية للطائرات الإسرائيلية كي تقوم بقصف القوات الإيرانية الموجودة هناك.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى إثارة حرب، بين الإيرانيين والإسرائيليين في إطار تكتيك لتخفيف التركيز الدولي على غزو أوكرانيا.

كما ربط أحد التقارير أيضا، بين قيام رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت بزيارة خاطفة للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وسماح موسكو بالغارة التي تسببت في مقتل اثنين من قيادات الحرس الثوري.