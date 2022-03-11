شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تصدم أوكرانيا بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي، عملية معقدة وطويلة.

كما تتطلب الخطوة موافقة جميع الدول الأعضاء وهو ما يرفضه البعض حتى الآن.

المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد رفضه الضم السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن همن المهم للغاية أن نواصل متابعة الأشياء التي قررناها في الماضي، منوها إلى صعوبة اتخاذ قرارات بالإجماع في قضايا السياسة الخارجية والاقتصادية والمالية في ظل وجود 27 دولة.

كما أشار إلى اتفاق الشراكة الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في عام 2017 لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطور منظوره المتعلق باتخاذ قرارات، ومن ذلك إتاحة إصدار قرارات بالأغلبية.