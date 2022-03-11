شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الجيش الأوكراني يدمر 5 دبابات روسية وقعت في فخ منصوب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت وسائل إعلام أوكرانية وغربية، مقطع فيديو اليوم الخميس، يوثق لحظة تفجير 5 دبابات روسية في أوكرانيا.

وقوع رتل عسكري في الفخ

وظهر رتل من الدبابات والمدرعات الروسية، في ضاحية من مدينة Brovary البعيدة 35 كيلومترا عن العاصمة كييف، وبه دمر 5 دبابات من التشكيل الذي كان يحاول التمركز عند المحور E95 من الطريق السريع، استعدادا لاقتحام العاصمة.

درون توثق الضربة

وظهر ما حدث للرتل واضحا في فيديو صوّرت مشاهده طائرة “درون” روسية مسيرّة من دون طيار، بعد أن حصل الجيش الأوكراني على نسخة منه، وجد طريقه سريعا إلى حيث اكتظت به مواقع التواصل ووسائل الاعلام.

قائد عسكري روسي يشرح الفيديو

ويمكن سماع قائد عسكري روسي، وهو يشرح في الفيديو لرؤسائه ما حدث، ويبلغهم بالهجوم المفاجيء على الرتل “ومقتل قائده” بحسب ما أوضح Dan Sabbagh رئيس تحرير شؤون الدفاع والأمن بصحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلا على ما يبدو عن موقع متخصص بالتحقيقات الأمنية والاستخباراتية، هو Bellingcat الهولندي، والذي حدد الموقع الذي كان فيه تجمع الدبابات والمدرعات حين وقع بالفخ المنصوب وتشتت قطعه وتراجع عما كان ينويه.