شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 187 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الروسي يوم الخميس اعتزامه فتح ممرات يوميا للسماح للأوكرانيين الفارين من المعارك بالوصول إلى الأراضي الروسية.

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف الخميس"نعلن رسميا أن الممرات الإنسانية في الاتجاه إلى روسيا الاتحادية... سوف تكون الآن مفتوحة في اتجاه واحد يوميا من الساعة 10 صباحا".

وعرضت موسكو أيضا إجلاء المدنيين من كييف وسومي وخاركيف وماريوبول وتشيرنيهيف إلى مناطق أوكرانية أخرى، وفقا لقوله.

ويجب على كييف الموافقة على الطرق ذات الصلة بحلول الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي (عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، وفقا للبيان.

وذكرت موسكو أنه سيجري ضمان وصول عمال من جيتومير إلى محطة مفاعل تشيرنوبيل النووي للطاقة من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء.

وقال الجيش الروسي إن أكثر من 187 ألف شخص تم نقلهم بالفعل من أوكرانيا إلى روسيا، وكانت موسكو قد قامت بإجلاء المدنيين الروس من دونباس قبل بداية اجتياح أوكرانيا.