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أوكرانيا تعلن فقدانها الاتصال مع منشآت النفايات المشعة بتشرنوبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أبلغت السلطات الأوكرانية وكالة الطاقة الذرية بفقدانها الاتصال مع منشآت النفايات المشعة في محطة تشرنوبل، وسط تصاعد المخاوف من حدوث أضرار بالمفاعلات النووية.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل جروسي، أعلن أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال بمحطتي تشيرنوبيل وزاباروجيا النوويتين مفقودا.

وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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