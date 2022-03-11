عكس فرنسا.. البيت الأبيض يتوقع أن الاتفاق النووي بات “قريبًا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نووي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي “وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت”.

وأضافت ساكي “نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة”.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، إن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا الخاصة بملفها النووي.

وأكد رئيسي أن طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات المفروضة عليها في محادثات فيينا، حسبما نقلت “رويترز”.

وفي السياق نفسه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع، تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.

وأضاف على تويتر: “تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن الآمال تتضاءل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، داعية جميع الأطراف لاتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحافيين في إفادة يومية «نحن قريبون جدا من اتفاق لكن الآمال تتضاءل». وأضافت «نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق. وجنبا إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق».

وبعد ثماني جولات من المحادثات، تبقى نقاط الخلاف الرئيسية في الملف النووي الإيراني متمثلة في مطالبة طهران بضمان أميركي بعدم فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي الإيراني.