شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: ضبطنا طيورا أمريكية تستخدمها لنقل الأمراض الفتاكة بين موسكو وكييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إمساكها لمجموعة من الطيور المرقمة التى تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا فى منطقتى إيفانوفو وفورونيج فى روسيا الروسيتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن الهدف من الأبحاث البيولوجية التى كانت تمولها الولايات المتحدة فى أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة.

وأضاف كوناشينكوف: “المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضى الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى”.

وأعلن المتحدث، أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية فى أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت إفادة تمهيدية تكشف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتشغيل المعامل البيولوجية فى أوكرانيا التى كانت جزءا من البرنامج البيولوجى العسكرى الأمريكي.