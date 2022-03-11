شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أوكرانيا تبلغ وكالة الطاقة الذرية بأنها فقدت جميع الاتصالات مع محطة تشيرنوبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

في خبر عاجل بثته قناة “العربية” ، أفادت السلطات الأوكرانية أنها فقدت جميع اتصالاتها مع محطة تشيرنوبل النووية.

وأمس الأربعاء؛ أعربت الوكالة الدولة للطاقة الذرية، عن قلقها إزاء الانقطاع المفاجئ للبيانات من محطة تشرنوبل النووية، موضحة أن أسباب وقف تدفق البيانات من تشرنوبل غير واضحة حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وتزداد المعاناة التى يواجهها سكان مدن أوكرانيا التى تتعرض لـ القصف الروسى، حيث أشارت تقارير إلى أن الآلاف محاصرون فى بعض المدن بدون غذاء أو مياه نظيفة للشرب.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك مخاوف متزايدة من أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها أوكرانيا، والتى تركت عشرات الآلاف بدون غذاء أو ماء أو كهرباء أو تدفئة فى مدن الجنوب المحاصرة وغيرها.