شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تتخلص من 26 ألف قطعة سلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت الشرطة في جنوب أفريقيا حوالي 26 ألف قطعة من الأسلحة النارية إلى جانب ذخيرة في إجراء رمزي اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إنها صادرت الأسلحة خلال ارتكاب جرائم أو مداهمات، بينما تم تسليم البعض أيضا بموجب عفو.

وقبل ذلك، أجرت الشرطة تحقيقات للتأكد، مما إذا كانت الأسلحة قد تم استخدامها في قضايا جنائية ،ولم يتم حلها بعد.

ويعد عدد الجرائم المرتكبة في جنوب أفريقيا من بين الأعلى على مستوى العالم. وسجلت الشرطة في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، 6859 جريمة قتل، بمتوسط بلغ أكثر من 74 جريمة في اليوم.