شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل بسبب "خطأ فادح" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير النقل عيسى بكاي؛ ”لارتكابه خطأً فادحاً“ في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، نقلته وكالة ”فرانس برس“.



ونادرا ما تتم المجاهرة بمثل هذا السبب الذي لم يتضح ما هو بالضبط.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: ”أنهى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحا، خلال ممارسته مهامّه“.