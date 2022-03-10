جدل إسرائيلي بعد رفض الكنيست عقد جلسة استماع للرئيس الأوكراني زيلينسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

ترك الرفض الإسرائيلي المبطن، بشأن السماح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء خطاب متلفز ”عن بعد“ أمام الكنيست، أصداء كبيرة عكستها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.



وأبلغ رئيس الكنيست الإسرائيلي، النائب ميكي ليفي، السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، أن الرئيس زيلينسكي لن يتمكن من إلقاء خطاب ”عن بُعد“ أمام الهيئة العامة للكنيست، عبر تطبيق ”زووم“، وفق تسريبات إعلامية بدأت أمس الأربعاء.

وذكر موقع ”bahazit“ الإخباري العبري، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني ناشد الحكومة الإسرائيلية للسماح له بإلقاء كلمة أمام الكنيست عبر التطبيق المشار إليه.