ليبيا.. استقالات متوالية تضرب حكومة الدبيبة وأجواء التوتر تخيم على طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

توالت الانسحابات، اليوم الخميس، من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لصالح حكومة الإستقرار الوطني المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما خيمت على العاصمة الليبية أجواء من التوتر بعد وصول تحشيدات عسكرية.



وقدم عدد من الوزراء والمسؤولين في الوزارات استقالاتهم من مناصبهم فيما أعلن عدد آخر استعدادهم للتخلي عن مهامهم لصالح نظرائهم في حكومة باشاغا؛ الأمر الذي ينبئ بتفكك حكومة الدبيبة، بحسب مراقبين.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهجرين وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، أحمد فرج بوخزام، استقالته وجاهزيته لتسليم السلطة، والتزامه بقسمه وعهده أمام مجلس النواب وبقرار مجلس النواب بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، وقرار منح الثقة لها.