شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين: روسيا ستخرج من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا ستخرج في نهاية المطاف من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بالعقوبات الغربية غير المشروعة.



وأضاف بوتين أنه لم يكن هناك بديل لما تسميه روسيا ”العملية العسكرية الخاصة“ التي بدأتها، الشهر الماضي، في أوكرانيا، وأن روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.