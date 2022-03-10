هربرت دييس : حرب أوكرانيا قد تضر بالاقتصاد أكثر من كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، هربرت دييس، إن الحرب طويلة المدى في أوكرانيا تسبب خطر التعرض لتأثير اقتصادي "أسوأ بكثير" مما سببه وباء كورونا، حسبما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مقابلة مع دييس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن دييس قال في المقابلة، إن تعطل سلاسل التوريد العالمية "يمكن أن يؤدي إلى زيادات مهولة في الأسعار وندرة في الطاقة وارتفاع التضخم".

كما أشار إلى أن ارتفاع التضخم يمكن أن يضغط بشدة على المستهلكين.

وذكر أنه سوف يتعين "على الأرجح" قطع العلاقات التجارية الألمانية مع روسيا "إذا لم يتوقف هذا الصراع"، وأن هذا يحتمل أن يؤثر على أوروبا وألمانيا "بشكل كبير".

وقال إنه يؤيد فرض "أقصى العقوبات"، ولكن مع جعل القادة بعد ذلك "يعودون إلى المفاوضات والحوار، لأننا لا نريد حربا لا تنتهي أبدا في أوكرانيا".