صور.. مصر تحصد 3 جوائز وسمير صبري أفضل ممثل في مهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد حسين:

شهد حفل توزيع جوائز الدورة الحادية عشر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حصول مصر على 3 جوائز، كما حصد الفنان سمير صبري جائزة أحسن ممثل، وذلك خلال حفل الختام الذي قدمته المغربية وفاء مراس بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

قبل إعلان الجوائز كرمت إدارة المهرجان السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الحادية عشرة وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا، كما شهد الحفل تكريم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بو غدير.

وجاء توزيع جوائز المهرجان كالتالي:

حصل علي جائزة النقاد الدولية "فبريسى" الفيلم الصومالي "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر عيدروس أحمد

وتسلمها المخرج مادمادو سقراط، بينما حصل علي جائزة لجنة تحكيم أفضل فيلم يُعبر عن المرأة الفيلم المصري "تول" وتسلمها المخرج محمد زهران.

ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها لأفضل فيلم، والذي تختاره إدارة المؤسسة التي تقيم وتنظم المهرجان وسلمها رئيس مجلس إدارة المهرجان الناقد والمنتج فاروق عبد الخالق وأمين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي، وذهبت للفيلم المصري "2 طلعت حرب" وتسلمها المخرج مجدي أحمد على.

وجاءت جوائز مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كالتالي:

تنويه خاص لفيلم «16 طلقة» من أوغندا وتسلمها المخرج لقمان على، أما جائزة أفضل فيلم روائي قصير فذهبت إلى فيلم "حبال المودة" من المغرب، وتسلمتها مخرجة الفيلم وجدان خالد.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة:

نال الفيلم الجنوب أفريقي "الملجأ الأخير" للمخرج عثمان ساما سيكوا علي تنويه خاص، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لفيلم «نجمة الصباح» من مدغشقر للمخرج نانتيناينا لوفا، وتسلمها عنه ستانلي أوهيكوار، أما جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فذهبت إلى فيلم" فايا داي " من أثيوبيا للمخرجة جيسيكا بشير وتسلم عنها المخرج لقمان علي.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام " الدياسبورا " فيلم «أبعد ما تأخذنى خطاي» من صربيا إخراج ستيفان آرسينيفتش، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "غد أكثر إشراقًا" من الجزائر إخراج ياسين قنية، وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصل الفيلم الكاميروني "الاتفاق" للمخرج ليا مال فرانك تييري علي تنويه أول، أما تنويه أحسن ممثل فذهبت إلى الفنان القدير المصري سمير صبري عن فيلم "2 طلعت حرب" وتسلمها نيابة عنه فريق عمل الفيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «زوجة حفار القبور» من الصومال إخراج خضر أحمد، وتسلمها عنه اميديه باكوم، ونال جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وهي جائزة مقدمة من أسرة الفنان الكبير الراحل محمود

عبد العزيز ، وقدرها 2000 دولار، فيلم « قربان» من تونس للمخرج نجيب بلقاضي وتسلمتها عنه لينا رفاعي مسئولة توزيع الفيلم.

وانطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلق يوم 4 مارس في قاعة المؤتمرات بالأقصر وتنتهي اليوم فعالياته بتوزيع جوائز مسابقات، ويرأسه شرفيًا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ورعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.