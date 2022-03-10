تعيين وزير إعلام جديد في لبنان خلفا لجورج قرداحي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على مرسوم تعيين المهندس زياد تيودور المكاري وزيرا للإعلام في الحكومة اللبنانية خلفا للوزير السابق جورج قرداحي الذي تقدم باستقالته من الحكومة في 3 ديسمبر الماضي ليتولى المكاري هذه الحقيبة الوزارية التي تواجه العديد من التحديات.

ويعمل الوزير زياد المكاري مهندسا معماريا متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، حيث انه استاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية. وهو من مواليد منطقة زغرتا بمحافظة الشمال عام 1968، حيث تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الأخوة المسيحيين ثم في مدرسة سيدة الجمهور.

وحصل المكاري على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة باريس بيلفيل للهندسة المعمارية ، وتخصص في الهندسة الاسلامية وهندسة دول البحر المتوسط.

ويعد زياد المكاري هو المؤسس والمدير التنفيذي لإحدى المؤسسات الرائدة في الهندسة المعمارية والتصميم والتي نفذت مشاريع عدة في لبنان وعدد من الدول العربية والأفريقية، كما أن له العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية.

ويعمل الآن كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة اعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس عام 2020، ولديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوما على تجديد وإعادة تأهيل المنازل اللبنانية القديمة.