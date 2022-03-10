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برلماني يشكر رجال الحماية المدنية على إخماد حريق المرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجّه النائب أحمد إبراهيم، عضو مجلس النواب‏ عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، رسالة طمأنة للمواطنين القاطنين بحي المرج بالقاهرة، بخصوص حريق خط الغاز للكابينة المتواجدة بالجزيرة بشارع مؤسسة الزكاة.

وقال النائب عبر صفحتة الشخصية على "فيسبوك": "اطمئنوا أهالي المرج وخاصة أهالي الأندلس والعصارة ومحطة المصنع بشارع مؤسسة الزكاةً، تم السيطرة على حريق خط الغاز للكابينة المتواجدة بالجزيرة بشارع مؤسسة الزكاة ناحية محلات أسواق عبدالعزيز".

وكانت الصفحة الرسمية لحي المرج بالقاهرة نشرت "فيديو" نشوب حريق بكابينة في شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، يظهر محاولة رجال قوات الحماية المدنية في إخماد وإطفاء الحريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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