عالم أوبئة إيطالي يطالب بتوخي أقصى حذر من اللاجئين القادمين من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):

دعا عالم الأوبئة الإيطالي ماثيو باسيتي اليوم الخميس، إلى توخي أقصى درجات حذر من اللاجئين القادمين من أوكرانيا، وذلك عن طريق إعطائهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو إخضاعهم لتحاليل الكشف عن العدوى كل 48 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن باسيتي، مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) قوله إن الحذر من اللاجئين أمرًا ضروريًا، ويتماشى مع ما أشار إليه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بشأن المساعدة الضرورية للاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى إيطاليا.

وأضاف باسيتي أن دراجي كان محقًا في تحديد ما يجب القيام به بالنسبة لأولئك الذين يصلون من أوكرانيا، فهم أشخاص يحتاجون للمساعدة من وجهة نظر إنسانية، إلا أنه لا يمكنهم تجاهل القواعد التي يتبعها المواطنون الإيطاليون من الأساس.

وأوضح أنه يتعين عليهم إما إجراء تحليل كشف عن العدوى كل 48 ساعة أو أخذ التطعيم ضد كوفيد، على أمل أن يتم تطعيمهم بأسرع وقت ممكن.