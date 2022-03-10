رد رسمي من "غاز مصر" بشأن حريق مؤسسة الزكاة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إنه في تمام الساعة التاسعة مساء، ورد إلى غرفة طوارئ المرج بلاغ يفيد بوجود حريق غب أحد المنظمات بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها، أنه على الفور تحرك فريق الطوارئ وفي تمام الساعة الساعة وعشر دقائق وصول طاقم الطوارئ، مؤكدة أنه تبين وجود حريق في المنظم، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإغلاق خط الضغط العالي المغذي للمنظم وتأمين الحالة والسيطرة عليها.

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- أول تحرك رسمي من "شمال القاهرة" للكهرباء بشأن حريق غاز مؤسسة الزكاة