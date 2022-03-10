صور.. وزير خارجية موريتانيا: الأكاديمية البحرية نموذج العمل العربي المشترك الناجح

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أشاد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشئون الخارجية بجمهورية موريتانيا، بالمستوى الرفيع الذي تملكه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مثمنًا الدور الذي تقدمه الأكاديمية في تأهيل طلابها علميًا وعمليًا.

جاء ذلك خلال زيارته المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأبي قير في الإسكندرية، اليوم الخميس، يرافقه سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية والجانب الموريتاني.

وقال "ولد الشيخ": "ما شهدته يستحق الإشادة، عمل رائع وهو تجسيد ومثال للعمل العربي المشترك الناجح الذي يستحق كل الإشادة"، مشدداً على أن تكوين الكوادر البشرية هو ما ترتكز عليه الدول العربية مستقبلًا.

وأجرى وزير الخارجية الموريتاني جولة في أروقة الأكاديمية، للتعرف على أبرز مرافقها ومنها مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وكلية الصيدلة، ولقاء عددًا من الطلبة الموريتانيين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعمل على تعزيز العلاقات المشتركة في مجال تبادل الخبرات العلمية والبحثية التي تهدف إلى تقوية العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية العربية تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الطالب هو محور العملية التعليمية ولهذا تمضي الأكاديمية في تطوير وتحسين خططها الدراسية وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين الخدمات الطلابية والبيئة الجامعية.

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية أن الأكاديمية تواكب المعايير المحلية والعالمية وتقدم تعليما نوعيا لأكثر وتلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة في برامجها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وقدم عرضاً موجزاً عرّف خلاله وزير الخارجية الموريتاني بالأكاديمية واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات في العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي مع الجامعات الاوروبية والامريكية.