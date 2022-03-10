عبد الرحمن مات في شهر العسل.. "عريس الشرقية" تعرض لحادث والأهالي: "بيسدد الأقساط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

خيم الحزن على أهالي قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، عقب الإعلان عن وفاة أحد أبناء القرية بعد مرور 3 أسابيع فقط على زواجه.

قال هاني عبد العزيز، أحد أهالي قرية أكياد، إن وفاة الشاب "عبد الرحمن محمد المصري" إثر تعرضه لحادث وهو لا يزال في أيام شهر العسل، جعل الفرح يتحول إلى مأتم وسبب حزنًا بين أهالي القرية وأسرة الشاب.

وأضاف هاني، أن الوفاة كانت صدمة لجميع الأهالي، مشيرًا إلى أن جميع أهالي القرية كانوا توجهوا لتهنئته وأسرته في حفل زفافه قبل 3 أسابيع ثم توجهوا لتعزية أسرته بعد رحيله.

وأضاف أحمد عادل، من أهالي قرية أكياد، أن العريس المتوفى كان لا يزال يسدد في ثمن بعض الأغراض والأثاث الذي كان ضروريًا لبيت الزوجية، وكان حديث النزول للعمل بعدما صارع من أجل توفير نفقات زواجه وبناء أسرته الجديدة.

وأثارت وفاة العريس حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر الوفاة وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.