داعش يعين خليفة للبغدادي

أكد تنظيم داعش الإرهابي في تسجيل صوتي، مقتل زعميه الهالك أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية. وأعلن التنظيم الإرهابي تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي. وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له. وقاد البغدادي منذ 2010 التنظيم الإرهابي إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعد فراره إلى نفق مغلق خلال الغارة التي شنتها قوات أمريكية خاصة شمال غرب سوريا.



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