بسبب "خطأ فادح".. الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس 10 مارس/آذار 2022، وزير النقل عيسى بكاي، "لارتكابه خطأً فادحاً" في ممارسة مهامه، حسبما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.



إذ جاء في بيان الرئاسة المنشور على موقعها الإلكتروني، أنه "بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، أنهى اليوم الرئيس تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي".



كما أوضح البيان أن الإقالة جاءت "لارتكاب بكاي خطأً فادحاً خلال ممارسته مهامه"، وأضاف أن تبون "كلف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة".



فيما لم يكشف البيان الصادر عن رئاسة الرئاسة الجزائرية طبيعة الخطأ الذي تسبب في إقالة الوزير.



إلا أنها تأتي بعد يوم من إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مئة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج اعتباراً من 15 مارس/آذار، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية إلى الخارج إلى أقصى حد؛ في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد.



هذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس الجزائري تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2019.



إذ كان الوزير السابق، لزهر هاني، أقيل في يناير/كانون الثاني 2021، مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة، بسبب "استيراد سلع تتصل بخدمات الإطعام"، في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.



فيما كان الرئيس الجزائري أجرى في 17 فبراير/شباط الماضي، تعديلاً بسيطاً على الحكومة شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفاً لوفاء شعلال، وعبد الرحمن راوية وزيراً للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء.