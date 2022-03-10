دعوة من مجموعة السبع إلى ضخ النفط بكميات أكبر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد في ظل الأزمة الأوكرانية

دعت مجموعة السبع، اليوم الخميس، الدول المنتجة للغاز النفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتّصلة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في إعلان مشترك لوزراء الطاقة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ عقدوه عبر الفيديو خصّص لملف أوكرانيا أنه “من الضروري النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز”.

ووكانت أسعار الوقود، سجّلت أمس الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة مع وصول الغالون (3,78 لتر) إلى 4,25 دولارات، وهو ارتفاع بنسبة 22 في المئة عن الشهر السابق.

وطلبت وزيرة الطاقة الأميركية من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

وقالت جنيفر غرانهولم خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس: “نحتاج إلى المزيد من الإمدادات”.

وأضافت أمام مسؤولين في هذه الصناعة “نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأميركية”.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، فرض حظر على الواردات الأميركية من النفط والغاز الروسيين.

ورغم ارتفاع الأسعار، رفضت مجموعات النفط حتى الآن تسريع وتيرة إنتاجها قائلة إنها تخشى تحولا محتملا في مسار السوق إذا أصبح العرض وفيرا جدا.

وأكدت غرانهولم أن الحاجة إلى إمدادات الوقود الأحفوري على المدى القصير، لن تؤثر على التزام حكومة بايدن التحول في قطاع الطاقة.

وأضافت “نحن جادون بشأن خفض انبعاثات الكربون … يمكننا القيام بالأمرين في الوقت ذاته. اليوم نحتاج إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط لتلبية الطلب”.

وارتفع استهلاك الوقود، الأسبوع الماضي، في الولايات المتحدة مقارنة بالأسبوع السابق ولا يبدو حتى الآن أنه يتأثر بارتفاع الأسعار في محطات الوقود.