شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: روسيا أخطأت بغزو أوكرانيا ونقيم الوضع باستمرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، إن أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، .

وأضافت جين ساكي في مؤتمر صحفي :” نستمر في تقييم الوضع في أوكرانيا، ونذكر العالم بالبرنامج البيولوجي والكيماوي الذي تمتلكه روسيا”.

وأوضحت : ” الرئيس الروسي أخطأ بتنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا، ونحن مستمرون في تقييم خطر الاستخدام املح تكمل أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوكرانيا “.

وتابعت جين ساكي: “إن تقديم طائرات حربية للجيش الأوكراني لن يرفع مستوى فاعليته الحالية”.