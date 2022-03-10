شكرا لقرائتكم خبر عن مقابر جماعية.. مشاهد من القصف الروسي على أوكرانيا تنشرها وزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ووثقت المشاهد قيام طائرات هيلوكوبتر باستهداف آليات عسكرية أوكرانية وتدمير دبابات ومدرعات. كما استهدف القصف مواقع عسكرية تابعة للجيش الأوكراني. ونشرت قناة “فرانس برس”، فيديو يتضمن أيضًا مشاهد من الدمار الذي حل على المدن الأوكرانية والمنشآت. وطال القصف مستشفى للأطفال والولادة، قُتل فيه 3 أشخاص وأصيب آخرين. كما وثقت المشاهد حفر مقبرة جماعية ودفن أكثر من جثة من الجيش الأوكراني والمدنيين فيها.

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