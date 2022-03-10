شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفتح ممرات لإجلاء الأوكرانيين إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السماح لفريق إصلاح فني أوكراني بالعمل لاستعادة الطاقة الكهربائية في منطقة تشيرنوبيل.

وقالت "الدفاع الروسية"، إن الممرات الإنسانية المقترحة من أوكرانيا إلى روسيا ستفتح دون موافقة كييف، مشيرة إلى أنه سيجري الاتفاق مع السلطات الأوكرانية بخصوص إجلاء الأوكرانيين إلى وجهات في غير روسيا.

وأكدت أنه ستفتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا من الساعة 7 صباحا (غرينتش) يوميا.