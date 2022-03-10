شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الإعلامية الخليجية» تطلع على إمكانات «هيئة الإذاعة» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - - بحث عدد من الموضوعات المشتركة في مجال الشؤون الهندسية في الإعلام - التعاون في مجالات عديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، في مقر الهيئة بالرياض اليوم بوفد من لجنة مسؤولي الشؤون الهندسية الإعلامية بدول مجلس التعاون، وذلك ضمن أعمال اجتماع اللجنة العاشر برئاسة المملكة العربية السعودية. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشؤون الهندسية في الإعلام، بالإضافة إلى التعاون في مجالات عديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما قام الوفد بجولة اطلع من خلالها على إمكانات هيئة الإذاعة والتلفزيون. وعبّر الوفد عن إعجابه بالتطورات التقنية التي تشهدها المملكة بوجه عام والهيئة بشكل خاص، مقدمين الشكر لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة على حسن الضيافة، ولكافة الدول الأعضاء على جهودهم ومتابعتهم للعمل الإعلامي المشترك في مجال الشؤون الهندسية. بدوره عبر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون عن ترحيب الهيئة بالتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم كل ما من شأنه تفعيل العلاقة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم توجهات القيادات نحو خلق التكامل والترابط. الجدير بالذكر أن الاجتماع العاشر للجنة مسؤولي الشؤون الهندسية بدول مجلس التعاون، برئاسة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية لهيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس حاتم بن محمد نور أبو ناصف، وبمشاركة جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون والأمانة العامة.