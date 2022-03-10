شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الإعلامية الخليجية» تطلع على إمكانات «هيئة الإذاعة» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.