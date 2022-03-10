شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الإيراني يرفض المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قالت وكالة ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس بأن المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية غير منطقية وتتناقض مع رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سريع.



وقال عبد اللهيان اليوم الخميس إن العقوبات لا تستطيع كبح تقدم بلاده، بعد إطلاق القمر الصناعي العسكري ”نور 2“ إلى مداره هذا الأسبوع.

وتسعى إيران لرفع جميع العقوبات المفروضة عليها خلال محادثات فيينا الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية.