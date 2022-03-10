شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات كبرى .. كيف استطاعت الدولة تحقيق انتعاشة قوية للعملة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق الدولة المصرية طفرات ونجاحات اقتصادية عديدة بنمو غير مسبوق في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى، أدت إلى انتعاشة كبرى وقوة للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، وهو ما يؤكد على النجاحات الكبيرة التي تحققها الدولة في الكثير من المجالات والقطاعات المختلفة.

تقرير لمؤسسة ماعت كشف أن القيادة السياسية استطاعت للنهوض بمنظومتها الاقتصادية، وهو ما ظهر في إيرادات قناة السويس، والنجاحات الكبرى التي تحققها الدولة في كبرى المشروعات القومية، كما أكد التقرير أنه يعتبر الجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة.