مشيرة خطاب: حريصون على فتح قنوات اتصال مع كافة المنظمات الحقوقية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة وعضو المجلس وأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس جورج أسحق، وعلاء شلبى، وغادة همام، جلسة حوار مع عدد من منظمات المجتمع المدنى الحقوقية، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

جاء ذلك، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، واستهلت رئيسة المجلس الاجتماع بالترحيب برؤساء وممثلى الجمعيات الحقوقية بالمجلس، مضيفا: "حريصون كل الحرص على فتح قنوات حوار واتصال وتواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى من خلال أرضية وطنية بما لهم من دور فى تعزيز حقوق الإنسان".

وشددت رئيسة المجلس على أن المجلس من خلال تشكيله الجديد، بصفته المؤسسة الوطنية المستقلة حريص على بداية علاقة مهنية بشفافية وموضوعية مع كافة منظمات المجتمع المدنى بصفة عامة والمؤسسات الحقوقية بصفة خاصة على أرضية وطنية باعتبار أن هذا العام عام المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس: "نعمل على عقد تلك اللقاءات من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولما تمثله الجمعيات الحقوقية من دوراً فعال فى تعزيز كافة الحقوق وأن اللجنة سوف تواصل جلسات الحوار مع عدد من النقابات العمالية والأحزاب السياسية وكذلك المنصات الأعلامية خلال الفترة القادمة".