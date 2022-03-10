شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين مستوى معيشة المواطنين الأبرز.. تعرف على أهداف حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أهدافها والتي تتمثل في أربعة أهداف استراتيجية وهي: بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل وقبل البدء في تحديد القرى تم وضع خطة مدروسة ومحددة لاختيار القرى والتي تقوم على عدد السكان ومعدل الفقر في كل قرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، تعمل المبادرة على عدة محاور بهدف الارتقاء بالريف المصري ككل، وتتمثل هذه المحاور فى:

البنية التحتية: والتي تهدف من خلاله إلى عمل وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وإدخال الغاز الطبيعي والكهرباء.

الخدمات العامة: من خلال إنشاء وحدات صحية وتوفير كوادر بشرية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المدارس وزيادة عدد الفصول، كذلك توفير مجمعات خدمات، وإنشاء مراكز شباب لتعزيز الجانب الثقافي والرياضي.

الحماية الاجتماعية: توفير فرص عمل للمرأة أو للشباب من خلال تنمية الحرف اليدوية والتشجيع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية :من خلال إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على زيادة الوعي والثقافة.