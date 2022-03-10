شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ترتبط بطاجكستان بعلاقات تاريخية وثقافية وتعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس طاجاكستان للقاهرة، هى ثانى زيارة متبادلة بين البلدين، وهى إحدى جمهوريات وسط آسيا الإسلامية، وترتبط بمصر بعلاقات تاريخية وثقافية وتعليمية، والأزهر الشريف لعب دورا كبيرا فى توثيق العلاقات التعليمية بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "هذه الزيارة بما حملته من إنشاء مجلس الأعمال المصرى الطاجيكى، ستتيح الفرصة لمزيد من الاستثمارات، وعلى الرغم من طاجاكستان، دولة صغيرة وبعيدة المسافة إلا إنها قريبة من الثقافة العربية والإسلامية".

وتابع: "عام 2019 شهد اجتماع اللجنة المصرية الطاجكية العليا بالقاهرة، وكان هناك العديد من الوزراء من الجانبين، لبحث العديد من سبل التعاون بين البلدين، ومن بينها مجال الطاقة، ومن المعروف أن دولة طاجكستان، إحدى الدول التي لديها خبرة في مجال الطاقة النظيفة".