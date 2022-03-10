شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس طاجيكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، الخميس، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان، والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة لمصر حالياً.

وأكد المستشار "عبد الرازق" ترحيبه الشديد بضيفه الكبير، وأن هذه الزيارة تعتبر توطيداً للعلاقات الثنائية بين مصر وطاجيكستان معرباعن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور فى مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياً خاصة في ظل العلاقات الأخوية المميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إمام على رحمان ورغبتهما الشديدة في دعم وتوطيد العلاقات والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن في كافة المجالات.

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية الطاجيكي عن سعادته بهذه الزيارة مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر ذلك البلد الكبير صاحب الحضارة العظيمة لافتاً الي أن مصر كانت من اوائل الدول التي اعترفت باستقلال طاجيكستان في عام 1992.