شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن «فخ» بوتين للغرب: لن نقع فيه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن الفخ الذي أعده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب.
وقالت إن “بوتين”، يسعى لجر الغرب إلى الحرب العالمية الثالثة، مضيفة: “يضع لنا الطعم في الفخ لكن لن ندخل فيه”.
وأضافت أن الدول الغربية لديها خطة للتعامل مع الأحداث الجارية وتتعامل بمبدأ “ضبط النفس”، في ظل تلميحات باستخدام النووي.
وأوضحت: “نرى القنابل والقذائف تسقط على المدنيين ونسعى لتشديد العقوبات لعدم استمرار هذا الوضع”.
وتابعت: نحن نأمل أن تتوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وأن يكون هناك مساحة للحوار بين الجانبين لكن الروس لا يريدون ذلك.
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