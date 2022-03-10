شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن «فخ» بوتين للغرب: لن نقع فيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن الفخ الذي أعده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب.

وقالت إن “بوتين”، يسعى لجر الغرب إلى الحرب العالمية الثالثة، مضيفة: “يضع لنا الطعم في الفخ لكن لن ندخل فيه”.

وأضافت أن الدول الغربية لديها خطة للتعامل مع الأحداث الجارية وتتعامل بمبدأ “ضبط النفس”، في ظل تلميحات باستخدام النووي.

وأوضحت: “نرى القنابل والقذائف تسقط على المدنيين ونسعى لتشديد العقوبات لعدم استمرار هذا الوضع”.

وتابعت: نحن نأمل أن تتوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وأن يكون هناك مساحة للحوار بين الجانبين لكن الروس لا يريدون ذلك.