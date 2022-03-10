شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة جديدة تلاحق الميليشا.. مذكرة توقيف دولية لأعضاء بـ «حزب الله» في اغتيال الحريري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
أعلنت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس)، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من «حزب الله»، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتَيْ توقيف بحقهما.
وتلت إيفانا هردليشكوفا، رئيس غرفة الاستئناف، قرار الغرفة الذي جاء: «بالإجماع، فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي».
وأضافت: «نعلن بالإجماع» أنهما «مذنبان»، في قرار جاء بعد إدانة المحكمة في أغسطس 2020 عضوا آخر في «حزب الله»، هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14 فبراير 2005.
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