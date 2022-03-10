شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من النائب العام اللبناني.. حظر 5 رؤساء بنوك من السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أصدر النائب العام اللبناني اليوم الخميس، عدة قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة بنوك في البلاد. وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز :” يخص قرار حظر السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون سليم صفير من بنك بيروت وسمير حنا من بنك عوده وأنطون الصحناوي من سوسيتيه جنرال وسعد الأزهري من بنك بلوم وريا الحسن من بنك ميد”.

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