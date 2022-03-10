شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا للرواية الروسية والأوكرانية.. مسؤول أمريكي يكشف خسائر«بوتين» في الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: على خلاف تصريحات الرئيس الأوكراني بشان خسائر تكبدتها روسيا في الحرب عليهم، وكذلك بيان وزارة الدفاع الروسية عن خسائرها، أعلن مسؤول أمريكي تقديرات الخسائر الحقيقية للجيش الروسي.

وقال في تصريحات نقلتها “سي إن إن”، إن التقديرات تشير إلى تكبد روسيا خسائر بمقتل نحو 6000 جندي منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

ولفت إلى صعوبة تقدير الخسائر القتالية بدقة – خاصة مع بدء القتال في الوقت الفعلي.

وأضاف المسؤول إن روسيا فقدت ما يقرب من 20-25 طائرة هليكوبتر و15-20 طائرة أخرى.

بينما فقدت أيضًا مئات المركبات، بما في ذلك الدبابات والمعدات المدرعة.

وتابع قائلا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمنع إلى حد كبير الجيش الروسي من الوصول إلى المجال الجوي الأوكراني.

لكنه حذر من أن القوة القتالية الفائقة لروسيا لا تزال لديها القدرة على التغلب على دفاعات البلاد.

وأعلن رئيس أوكرانيا أن خسائر الجيش الروسي تخطت الـ 11 ألف قتيل، ومئات الآليات العسكرية وعشرات الطائرات المقاتلة.

في حين قالت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائرها بلغت أكثر من 400 جندي روسي وعشرات الآليات العسكرية.

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