شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 8 سنوات.. وزير أمريكي سابق توقع الغزو الروسي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

منذ ثماني سنوات، توقع وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر بالحرب الروسية في أوكرانيا في مقال رأي بصحيفة “واشنطن بوست”.

توقعات كيسنجر جاءت عن قيام حرب باردة جديدة نظرا لأن الروس لا يحتملون رؤية أوكرانيا مستقلة وتابعة للغرب.

وكتب كيسنجر مقال رأي في صحيفة “واشنطن بوست” في 5 مارس 2014 بعنوان “لتسوية أزمة أوكرانيا، ابدأ في النهاية”، والذي يفصل الكثير مما حدث مع استمرار هجوم روسيا.

يقول كيسنجر في مقاله المنشور في مارس 2014: “المناقشة العامة حول أوكرانيا تدور حول المواجهة، ولكن هل نعرف إلى أين نحن ذاهبون؟ في حياتي، رأيت أربع حروب بدأت بحماس كبير ودعم شعبي”.

وتابع: “لم نكن نعرف كيف ننهيها، وانسحبنا منها من جانب واحد؛ اختبار السياسة هو كيف تنتهي الحروب وليس كيف تبدأ”.

وأردف: “يجب أن تقبل روسيا أن محاولة إجبار أوكرانيا على الدور في فلكها، من شأنه أن يحكم على موسكو بتكرار تاريخها من دورات التوتر المتبادلة مع أوروبا والولايات المتحدة”.